Breivik flyttes fra Skien fengsel

Anders Behring Breivik flyttes fra Telemark fengsel til Ringerike fengsel.

Formålet med flyttingen, som har vært vurdert over lengre tid, er i hovedsak at domfelte har gjennomført straffen i samme avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå i mange år, og at det av den grunn vil være hensiktsmessig med et miljøskift, skriver Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) i en pressemelding.

Også Ringerike fengsel har en avdeling med svært høyt sikkerhetsnivå. Breivik vil dermed få tilsvarende soningsforhold som han har hatt til nå.

KDI opplyser at overføringen vil skje i nær fremtid, men på grunn av sikkerhetsmessige årsaker og personvernhensyn gis det ikke mer konrete opplysninger.

Nasjonal støttegruppe etter 22. juli har blitt informert, skriver KDI.