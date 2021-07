Branson på vei til verdensrommet

Den britiske milliardæren Richard Branson (70) og fem besetningsmedlemmer har tatt av og er nå på vei til verdensrommet i Virgin Galactics romfartøy.

Søndag klokka 16.41 norsk tok romfartøyet av fra ørkenen i New Mexico, etter at været forsinket avreisen med over halvannen time.

Sammen med et mannskap på to og tre andre ansatte i Virgin Galactic, skal Branson fly til kanten av verdensrommet. I romfartøyet VSS Unity vil de oppleve noen minutter i vektløshet og se omrisset av jorden under seg. Hele turen ventes å vare i rundt 90 minutter, skriver NTB.