Brannfly skal ha styrtet i Hellas

Et brannfly som jobber med å slukke skogbranner i Hellas skal ha styrtet på øya Evvia.

Det melder nyhetsbyråene Reuters og AFP, som siterer brannvesenet i landet.

– Et gresk Canadair-fly med minst to personer om bord styrtet nær Platanisto, sier en talsperson for brannvesenet til AFP.

En video publisert av greske medier viser et fly som flyr lavt over flammene mens det slipper ut vann. Det tar så en sving før det styrter i åssiden og eksploderer.

Et helikopter er på vei til stedet etter ulykken, skriver ERT.

Den siste uken har det herjet skogbranner flere steder i Hellas, blant annet på øyene Rodos og Korfu.