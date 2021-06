Brann ved stasjon i London

Brannvesenet har rykket ut til en brann nær stasjonen Elephant & Castle sør i London, melder engelske medier. Bilder fra området viser tykk røyk som velter ut fra stasjonen. Ifølge flere twitter-brukere skal det ha vært en liten eksplosjon etter at brannen startet.

Naboer blir bedt om å holde vinduer og dører igjen. Et mannskap på rundt 70 brannfolk jobber på stedet.

BBC skriver at de har sett meldinger på sosiale medier om at brannen skal ha startet på et bilverksted i nærheten.