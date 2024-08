Brann ved et atomkraftverk i Ukraina

På X skriver den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj at det brenner i atomkraftverket Zaporizjzja. Han sier også at målinger av radioaktivitet i øyeblikket er normale.

Han hevder at det er Russland som har startet brannen.

Ledelsen av det russiskokkuperte ukrainske atomkraftverket bekrefter at det har oppstått en brann nær et kjøletårn, og at brannmannskaper jobber med å slukke den, skriver Reuters. Videre sier de at brannen ikke påvirker anlegget og det skal ikke være fare for radioaktiv spredning.

En russisk tjenestemann anklager Ukraina for å ha forårsaket brannen ved å bombe områder ved byen Enerhodar, ifølge Reuters.