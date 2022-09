Brann på Speira Aluminium i Holmestrand

Politiet i Sør-Øst melder om brann ved Speiras aluminiumsfabrikk i Holmestrand. Det er ikke meldt om skadde personer. Nødetatene er på vei. Politiet ber om at publikum holder seg innendørs og ikke trekker mot brannstedet.

Brannen skal ifølge 110-sentralen i Sør-Øst ha oppstått i en industrimaskin i anlegget i Weidemanns gate.

Brannvesenet i Vestfold bekrefter at det er brann ved en smelteovn og at industribrannvernet er i innsats. Også brannstasjonen på Kopstad er på stedet. De skriver på Twitter at omfanget er uavklart.

– Industrivernet har brukbar kontroll, melder brannmester Svein Helge Skjerdal.

Det er den tidligere valsevirksomheten til Norsk Hydro som nå har navnet Speira