Brann på Liseberg under kontroll igjen

Brannen på badeanlegget som var under oppføring i Göteborg er igjen under kontroll, skriver Göteborgs-Posten.

I 22-tida tirsdag kom meldingen om at brannen hadde blusset opp igjen, og at flammer og røyk kunne sees fra et stort område.

Den opprinnelige brannen startet mandag formiddag. En person er savnet.