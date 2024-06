Brann på Holmlia i Oslo – fare for spredning

Folk skal ikke være i fare, sier operasjonsleder Bjarne Pedersen.

– Så vidt vår forståelse, så har de byggene både hvor det brenner og med tilknytning og som det er spredningsfare mot, der har man evakuert seg selv, sier han.

Han sier de klokka 01.50 fikk melding om at det var brann i en garasje. Da brannvesenet kom fram, ble det meldt at det brant i en garasje og et tilstøtende boligbygg. Det er òg sagt at det er fare for spredning til tilstøtende bygg i nærheten.

Brannvesenet har rykket ut til stedet med sju biler, flere er på vei, ifølge Oslo brann- og redningsetat.