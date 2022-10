Brann på Førde ungdomsskule

Det vart i natt meldt om brann på ungdomsskulen i Førde. Det brann i to separate søppelspann, og flammane spreidde seg deretter til sjølve skulebygninga. Brannen er no sløkt og røykdykkarar er i arbeid med å lufte skulen. Det er ikkje meldt om at nokon er skadde. Skulen blir halden stengt i dag.