Brann på bilopphuggeri i Nesseby

Det er meldt om brann på et bilopphuggeri som ligger på et industriområde i Nesseby i Finnmark. Det meldt om kraftig røyk, og det skal også ha vært hørt smell fra stedet, som trolig kommer fra gassflasker. Ingen bolighus er innenfor sikkerhetsavstanden som er satt til 300 meter, melder politiet i Finnmark på Twitter.. Vindretningen er også gunstig for bebyggelsen i Varangerbotn. – Befolkningen oppfordres til å holde vinduene lukket, forteller operasjonsleder Lars Rune Hagen til NRK.