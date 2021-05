Brann i verksted i Oslo

Brannvesenet har rykket ut med flere biler etter melding om en brann i et verksted i Strømsveien i Oslo. Det er meldt om kraftig røykutvikling, og publikum bes om å holde vinduer og dører lukket. Ifølge politiet skal det brenne i en bil.

Ifølge politiet er det ingen personer inne i bygget, og det er ikke meldt om noen personskade.

110-sentralen melder på Twitter at gassflasker er tatt ut av verkstedet og at det ikke lenger skal være fare for eksplosjon.