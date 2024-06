Brann i uthus i Sandefjord sentrum – fare for spredning

Et større uthus er overtent i Sandefjord sentrum. Det er fare for spredning, og flere beboere i et nabobygg er evakuert.

– Det er åpne flammer og fare for spredning, opplyste Sørøst politidistrikt da de klokken 2.45 meldte om brannen i Sandefjord sentrum.

Ikke lenge etter ble det meldt at flammene gikk gjennom taket på uthuset som var overtent. Da jobbet politiet med å evakuere beboere i et nabobygg.

Brannmannskapene er i gang med slukningsarbeidet. Ifølge politiet tilhører uthuset Sandefjord kommune.

(NTB)