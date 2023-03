Brann i tre bygninger på gård i Kongsberg

Natt til fredag rykket nødetatene ut etter melding om brann i en driftsbygning på Skollenborg i Kongsberg. Brannen har spredt seg til to nye bygninger; et bolighus og et stabbur.

– Ingen mennesker er skadd og alle dyra er reddet uskadd ut av driftsbygningen, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Roger Aaser, til NRK.

Brannvesenet er i gang med slukningsarbeidet, og får bistand fra sine kolleger fra Hvittingfoss, Notdden og Hokksund med tankbiler.