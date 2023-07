Brann i tre busser i Stavanger – brannvesenet har ikke kontroll

Tidligere i kveld rykket brannvesenet i Stavanger ut til en melding om brann i en buss på en parkeringsplass.

Etter kort tid spredte brannen seg både til to og tre busser. Alle bussene er overtente. Det skal ikke ha vært personer om bord på bussene.

Brannvesen er på stedet og har startet slukking.

– Vi har ikke kontroll. Brannen kan spre seg videre til flere busser, sier vaktleder Svein Nesse ved 110-sentralen til NTB.

Parallelt med slukking av bussene jobber brannvesen med å kjøle ned en container som inneholder brennbart materiale. Grunnet mye røyk fra brannen bes publikum om å holde seg unna. Naboer bes også om å lukke vinduer.

Det vurderes også om Mastrafjordtunnelen skal stenges eller om ventilasjonen i tunnelen skal snus. Mosterøyveien er stengt.

Det er et beite for hester i nærheten av brannen. Her befinner det seg fire hester som det foreløpig ikke er mulig å flytte på. Det er fare for at disse hestene kan bli eksponert for røyk.