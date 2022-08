Brann i Stavanger slukket

Åtte personer ble evakuert under en brann i Auglendsdalen i Stavanger natt til tirsdag. Brannen er slukket, og det er ikke meldt om personskader.

Like etter klokken 3 fikk nødetatene melding om at det brant i en bygning der det hadde vært røykutvikling tidligere på kvelden.

Drøyt to timer etter at politiet avsluttet sitt arbeid på stedet etter den første hendelsen kom meldingen om at det brant i samme bygg. (NTB)