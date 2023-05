Brann i russebuss på Karmøy

Det brant natt til fredag i en russebuss på Karmøy i Rogaland. Det var ikke fare for spredning. Klokka 00.45 melder politiet at brannen er slått ned, men at det fortsatt er mye røyk i området.

I en oppdattering skriver politiet at bussen har stått parkert og at brannårsaken er ukjent.