Brann i rekkehus i Nittedal – ikke kontroll på brannen

Det brenner i et rekkehus på Slattum i Nittedal. Ifølge Øst 110-sentral på X brenner det kraftig på stedet.

Politiet opplyser til NRK at det pågår evakuering av beboere og naboer, og alle nødetater er på stedet.

– Brannen har trolig spredt seg til en boenhet til, sier Leif Høyland som er vaktleder hos Øst 110-sentral. Det er fare for at brannen kan spre seg mer. Det er åtte boenheter med to etasjer i bygningen som brenner.

Brannvesenet er på stedet med ni biler.

Politiet ble varslet både av brannvesenet og vitner.