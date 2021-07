Brann i rekkehus i Førde

Det er meldt om brann i et rekkehus med 6 boenheter i Førde. Beboer i leiligheten som brenner skal ha kommet kommet seg ut og er fraktet til sykehus, melder Vest politidistrikt på Twitter. Det er fare for at brannen kan spre seg til naboleilighetene. Alle skal ha kommet seg ut av rekkehuset, melder brannvesenet 110 Vest.