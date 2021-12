Brann i næringsbygg i Oslo

Nødetatene har rykket ut til brann i et næringsbygg i Oslo. Det er meldt om åpne flammer på stedet, melder politiet.

Politiet sier til VG at brannen er i et bygg på Ulven, og at det er uklart hvor mange som befinner seg i bygget. Det er foreløpig ikke meldt om skadede.

Persveien blir stengt på grunn av slukningsarbeidet. Politiet ber folk unngå røyken i området.

Brannvesenet vurderer at det ikke er spredningsfare.