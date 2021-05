Brann i næringsbygg i Bergen

Det brenner natt til mandag kraftig i et næringsbygg på Åsane i Bergen. Det er fare for spredning til flere nabobygninger, opplyser politiet. Brannvesenet er på stedet og er i gang med slukking. De opplyser at brannen delvis er slått ned, men at de jobber med å hindre spredning.