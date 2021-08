Brann i lasteskip utenfor Grimstad

Det brøt natt til fredag ut brann i et lasteskip som ligger utenfor Grimstad, rundt åtte kilometer fra land. Brannen ble etter hvert slukket av brannvesenet.

– Larvik brannvesen bekrefter at brannen er slukket og situasjonen under kontroll. Ingen behov for evakuering av mannskap. Havarist vil nå bli slept inn til Eydehavn for videre undersøkelser, melder Hovedredningssentralen i Sør-Norge på Twitter.

De fikk melding om brannen på Hagland Borg klokken 2.31 natt til fredag.