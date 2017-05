Brann i kjøretøy på Vestli

Politiet mistenker at brannen i et kjøretøy på Vestli i Oslo i natt er påtent. De siste dagene har det vært flere tilfeller av skadeverk og bråk i området. Ifølge politiet har flere kjøretøy blitt utsatt for steinkasting. Blant annet en vekterbil.