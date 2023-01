Brann i hus på Osterøy

Det brenner onsdag morgen i et hus på Osterøy i Vestland. Fem personer er evakuert fra boligen. En av dem ble hentet ut av røykdykkere fra brannvesenet. Personen er ved bevissthet, opplyser politiet. Det er ikke fare for spredning til andre hus. Brannvesenet melder like etter 05.30 at de har kontroll på stedet.