Brann i hus i Porsgrunn

Sør-Øst politidistrikt skiver på X at de har fått melding om brann i et hus. Nødetatene er på vei. Politiet fremme. Det er både røyk og flammer på stedet. Brannvesenet har fått ut en person fra stedet som fått tilsyn av ambulansepersonell. Brannen er under kontroll, opplyser politiet.

Senere opplyser politiet at en mann omkom og at livet ikke sto til å redde. De pårørende er varslet. Politiet kjenner ikke til årsaken til brannen.