Brann i Fredrikstad sentrum – ikke kontroll på brannen

Det brenner i et bygg i Fredrikstad sentrum. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, skriver politiet på X.

Det er tett røyk på stedet og Kråkerøybrua blir stengt på grunn av røykutviklingen.

Det er ikke meldt om personskader, men tre personer er evakuert fra leiligheter i tilstøtende bygg.

Det var like før halv fem i natt at politiet meldte at det var ved et bygg i Fredrikstad sentrum etter melding om røyk fra en bygning. Både slukking og evakuering er iverksatt.