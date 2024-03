Brann i flyktningmottak i Tyskland

Det brenner i flere telt i et nødmottak for ukrainske flyktninger i Tegel i Tyskland, melder Berliner Zeitung.

Brannvesenet har rykket ut og oppgir at rundt 100 personer jobber for å få kontroll på brannen, sier en talsperson for brannvesenet.

Det rapporteres at en mørk røyksky henger over området, og kan sees på lang avstand.

Det er enda ikke meldt om noen personskader, men en talsperson for brannvesenet tror det vil dukke opp skadede etter hvert, ifølge Tagesspiegel.