Brann i fire biler i Sandnes slukket

Det begynte ved 02.30-tiden natt til tirsdag å brenne i fire biler på en parkeringsplass i Hana i Sandnes.

– Politiet er i kontakt med beboere i det nærmeste huset. De forberedes på at de kanskje må evakueres, opplyste operasjonsleder Helene Strand,

Klokka 02.53 meldte politiet at brannen er slukket.

Det startet i en, og spredde seg til tre andre biler som sto parkert like ved. Bilen hvor brannen startet, er tauet inn for videre undersøkelser. Bilen som sto nærmest er ikke kjørbar. De to siste bilene er mest sannsynlig heller ikke kjørbare. Alle bileierne er informert om hendelsen.

– Brannen er nå slukket. Ingen spredning til hus. Foreløpig ukjent brannårsak, opplyser politiet.