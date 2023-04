Brann i enebolig på Stord

Det brenner i en enebolig i Sagvåg på Stord, og det er fare for at brannen vil spre seg til et leilighetsbygg like ved, melder politiet i Sørvest. Familien som bor in huset skal ha reddet seg ut.

Nå blir beboerne i leilighetsbygget ved siden av evakuert. Meldingen om brannen kom klokka 05.31.