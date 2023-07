Brann i bygninger på Vigra

Politiet i Møre og Romsdal melder at det brenner i to lagerbygninger på Roald på Vigra i Giske kommune. Bygningen er overtent og det er mye røyk i området.

Nødetatene er på stedet og de nærmeste naboene blir evakuert.Det er ikke meldt om noen skadde personer.

Både Ålesund brannvesen og Giske brannvesen er på stedet med alt tilgjengelig materiell.

Meldingen om brannen kom klokka 04.20. Politiet meldte først at det brant i et spisested, men rettet det senere til at det brenner i to lagerbygninger.

– Det brenner fortsatt på stedet, opplyser politiet klokka 05.36.