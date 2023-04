Brann i bygning i Oslo er slukket

Det brant søndag ettermiddag i en institusjon i Nordstrandsveien i Oslo. Ingen personer skal være skadd, og beboerne har evakuert seg selv.

En nabobygning ble også evakuert fordi brannvesenet var redd for at brannen skulle spre seg.

Bygningen som brant var en trebygning. Veien ble stengt fordi det er mange utrykningskjøretøy på stedet.

Rett over 18:30 meldte politiet at brannen er slukket og at de undersøker saken.