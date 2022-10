Brann i bygning i Haugesund

I Haugesund har en brann i en bil i Nedstrandgata spredd seg til en bygning. Politiet i Sør-Vest melder at flere personer er evakuert fra et hus, og at det er mye røyk i området.

Nødetatene fikk melding om brannen klokka 01.38 natt til fredag.