Brann i bygård på Grünerløkka i Oslo

Det brøt natt til lørdag ut brann i en leilighet i en eldre bygård på Grünerløkka i Oslo. Totalt 29 beboere ble evakuert fra to oppganger.

– Vi har oversikt over alle beboerne og brannvesenet har gått gjennom alle leilighetene for å sikre at det ikke er noen igjen, sier innsatsleder Tore Barstad i Oslo politidistrikt til NRK.

En kvinne er sendt til legevakt etter å ha pustet inn røyk. Hun skal ikke være alvorlig skadet. Resten av beboerne er innlosjert på et hotell i byen.

Det er store skader på bygningen. Like før klokka 06.00 meldte brannvesenet at brannen er slukket.

Nødetatene fikk melding om brannen i Sannergata klokka 01.25.