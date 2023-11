Brann i bygård i Oslo slukket

Det brant torsdag kveld i en leilighet i første etasje i en bygård på Torshov i Oslo.

– Flere personer skal ha vært eksponert for røyk. De blir ivaretatt av helse, opplyser operasjonsleder Line Skott i politiet.

Brannvesenet melder at flere personer hadde behov for bistand for å komme seg ut av bygården.

– Sju biler sendt ut, alle trikkene i Vogts gate er stoppet. Foreløpig vet vi såpass lite. Det er kaotisk på stedet. Folk hopper i bakgården men det kan være fra første etasje. Det gjelder å få alle ut, sa vaktkommandør Rune Elstad i brannvesenet til Avisa Oslo.

Vogts gate ble stengt som følge av brannen. Det førte også til at trikken ikke kunne passere.

Brannvesenet melder at brannen ble slukket klokka 23.48.

– Store vannskader på stedet grunnet utløst sprinkel anlegg, skriver de på X.

Ifølge politiet startet brannen i en sofa.