Brann i boligkompleks i Stjørdal

Politiet i Trøndelag melder at det har brutt ut en brann i et boligkompleks i Stjørdal sentrum. Nødetatene er på stedet, og situasjonen er foreløpig uoversiktlig. – Det jobbes med å gjøre rede for beboere og evakuere, skriver politiet på Twitter.