Brann i bolig i Bergen

Det ble meldt om brann i en bolig i Bergen. Aller personene på adressen er gjort rede for, ifølge 110-Vest på X. Men flere av bebeoerne sjekkes for røykskader. Ifølge innsatsleder for brannvesenet på stedet så brant det i en kjeller. Klokka 02.40 meldes det at brannen er under kontroll.