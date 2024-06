Brann i barnehage i Trondheim

Nødetatene har rykket ut til en brann i en barnehage i Trondheim. Ifølge politiet brenner det kraftig i bygningen.

Politiet i Trøndelag meldte like før klokken 2 om at nødetatene hadde rykket ut etter melding om brann i Sverresborg barnehage.

– Det brenner kraftig i bygget, melder politiet kort tid senere.

Operasjonsleder Ellen Maria Brende opplyser at brannvesenet har oversikt på stedet, og at de har en plan for å gå gjennom bygget.

– Det er ikke behov for evakuering av boenheter i området, ifølge Brende.

(NTB)