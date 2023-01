Braathen til NRK: - Vi gjorde det vi kunne, og av og til er ikke det godt nok

Flyr begjærte seg konkurs tirsdag kveld. Til NRK sier grunnlegger og styreleder i Flyr Erik Braathen at de har gitt jernet, men har kommet til kort.

– Vi gjorde det vi kunne, og av og til er ikke det godt nok, sier han til NRK.

Over 400 ansatte mister jobben i selskapet.

– Hvor gikk det feil?

– Det er vanskelig å starte en ny bedrift. Det er en tøff bransje. Vi fikk vel litt for mange ting mot oss underveis. Både delta og omikron for dem som husker at vi var gjennom en pandemi. Og så var det finansene som til slutt ikke strakk til. Vi prøvde å hente mer kapital, og da sa markedet nei takk, svarer han.

– Mange har tapt mye penger på dette. Du har tapt 100 millioner – hva tenker du om det?

– Jeg tenker det er irrellevant. Jeg føler mer for de andre aksjonærene som har tapt penger. Så til de er det bare å si beklager.