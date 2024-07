Bøtelagt for å tulle med statsministerens høyde

En italiensk journalist må betale nærmere 60.000 kroner i oppreisning til statsminister Giorgia Meloni etter å ha gjort narr av henne i sosiale medier.

Journalisten Giulia Cortese har også fått en bot på 14.000 kroner etter å ha vitset om Melonis høyde i en post på Twitter i oktober 2021.

Meloni, som ifølge italienske medier er rundt 1.60 høy, anmeldte Cortese for «bodyshaming» etter at de to kvinnene først hadde hatt en krass ordveksling i sosiale medier (NTB).