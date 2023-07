Borten Moe kaller inn til pressekonferanse klokken 17.15

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe kaller inn til pressekonferanse klokken 17.15 fredag ettermiddag.

Det melder kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Der vil Borten Moe «gi en orientering», heter det i meldingen.

Tidligere fredag innrømmet Borten Moe overfor E24 at han har gjort habilitetsfeil og mener at han brutt regjeringens retningslinjer for aksjekjøp.