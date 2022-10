Boris Johnson trekker seg: - Ikke det riktige å gjøre

Boris Johnson trekker seg fra toryenes lederkamp, melder Sky News. Johnson bekrefter dette selv i en uttalelse.

– De siste dagene har jeg blitt overveldet av antallet mennesker som mener jeg burde forsøke å bli gjenvalgt som leder for De konservative, begynner Johnson i uttalelsen.

Han fortsetter med å understreke at han selv mener han er en god kandidat for ledervervet.

– Men de siste dagene har jeg dessverre innsett at det ikke er det riktige å gjøre. Du kan ikke styre effektivt hvis ikke du har et samlet parti i parlamentet, sier Johnson.

59 konservative parlamentsmedlemmer støttet Johnsons kandidatur. Kandidater trenger hundre parlamentsmedlemmer i ryggen for å fortsette i lederkampen.

Johnson trakk seg som statsminister for rett over en måned siden, etter flere skandaler knyttet til hans lederskap under koronapandemien.

Lizz Truss overtok ledervervet og statsministerposten, men trakk seg etter 44 dager på grunn av hennes regjerings budsjettforslag.

Med Johnson ute gjenstår kandidatene Rishi Sunak og Penny Mordaunt i lederkampen.

– Jeg har kontaktet både Rishi og Penny fordi jeg håpet vi kunne finne en løsning sammen, men vi har dessverre ikke klart å finne en måte å gjøre dette på, heter det i Johnsons uttalelse.