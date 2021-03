Bør få være til stede ved fødsler

Fødeavdelinger bør legge til rette for at partner eller ledsager kan være til stede både før, under og etter fødsler, mener Helsedirektoratet. Hurtigtester bør være tilgjengelig i alle helseforetak og benyttes for testing av partnere hvor det foreligger behov for avklaring av smittestatus, skriver direktoratet i sin anbefaling. Dette er i tråd med politiske signaler. Flere har stått fram og fortalte om at de måtte føde alene på grunn av strenge koronaregler på enkelte sykehus. Helsedirektoratet skriver at viktigheten av å ha med en partner en nær pårørende under forberedelser til fødsel, under fødselen og i barselperioden er godt dokumentert.