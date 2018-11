Bondevik tror ikke på splittelse

Kjell Magne Bondevik tror ikke dagens sidevalg vil splitte KrF. – Jeg tror ikke halvparten forlater partiet. Jeg tror de fleste blir, og at det vil komme noen nye til. Jeg tror Knut Arilds forslag er det som legger best til rette for det, sier han.