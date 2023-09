Bønder og kommunene får økt økonomisk støtte for klimaforhold

Staten skal dekke en større andel av bøndenes økonomiske tap når klimatiske forhold, som uvær og tørke, ødelegger avlinger.

Produksjonssviktordningen for bønder utvides etter ekstremværet Hans, opplyser regjeringen i en pressemelding.

Når vær, vind og lignende forhold hindrer bøndenes produksjon, kan de søke om tilskudd fra staten for å dekke tapt inntekt. Satsene i denne ordningen øker nå med 6 prosent fra produksjonssesongen 2023. I tillegg foreslår regjeringen å heve taket for tilskudd per vekstgruppe.