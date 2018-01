Bønder kreves for 25 millioner

Bønder over hele landet har fått krav om å tilbakebetale penger etter at de har produsert for mange dyr og dermed brutt konsesjonsregelverket, melder Nationen. Kravene fra på nærmere 25 millioner kroner er fordelt på 286 saker mellom 2010 og 2017