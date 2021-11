Bønder får 200 millionar i støtte

Regjeringa aukar investeringsstøtta i jordbruket med 200 millionar kroner neste år. Dei 200 millionane kjem som ekstra pengar over statsbudsjettet for neste år, og skal rettast særleg mot små og mellomstore bruk. Totalt vil investeringsstøtta for neste år vera på 879,5 millionar.