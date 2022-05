Bøndene klare for forhandlinger

Norges Bondelag har bestemt seg for å gå i forhandlinger med staten i årets jordbruksoppgjør. Det var i går at staten la frem et tilbud på 10,15 milliarder kroner, men som blir målt til litt under 8,9 milliarder hvis man regner slik Bondeorganisasjonene regnet det. Bondeorganisasjonene krevde 11,5.

– Årets jordbruksforhandlinger foregår med et alvorlig bakteppe. Kostnadsveksten er uten sidestykke, og et kraftig inntektsløft for alle bønder er nødvendig for å sikre beredskap og matproduksjon i år og framover, sier Bjørn Gimming, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag.

Bonde- og småbrukarlaget går også i forhandlinger. Leder Kjersti Hoff, sier forhandlingene dreier seg om å tette inntektsgapet og får bedret strukturen så det blir en bedre fordeling mellom små og store bruk.