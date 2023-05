Bøndene får 110.000 kroner per årsverk

Resultatet fra jordbruksoppgjøret ble i dag presentert av landbruksdepartementet og Norges Bondelag.

Avtalen legger gir en inntektsvekst på 110.000 kroner per årsverk.

– Vi har forhandlet fram et viktig inntektsløft for bonden i 2024. Det betyr mye økonomisk. Vårt mål er å ha et aktivt landbruk over hele landet, slik at vi kan utføre samfunnsoppdraget vårt: Å produsere mat til den norske befolkningen, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Melkeprodusenten har opplevd fallende inntekter og økte kostnader. Derfor ble melkeproduksjon prioritert i årets krav.

– Vi styrker inntekten betydelig til melkebøndene landet rundt. Melkeproduksjon er viktig for å ha et landbruk over hele landet, sier Gimming.