Bondelaget: – Svært krevende

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes sier det er svært krevende at Høyre, Frp og Venstre er blitt enige om å be staten og bondeorganisasjonene forhandle på nytt. – Det gir oss store utfordringer med å få gjennomslag for vår politikk, sier han til NRK.