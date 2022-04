Bondelaget: – Inntektsgapet til andre yrkesgrupper må tettast

Inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper har auka, og dette må tettast no, sa leiar Bjørn Gimming i Noregs Bondelag i ein appell utanfor Stortinget onsdag.

– Bakteppet for jordbruksforhandlingane som startar om ei veke, er noko vi ikkje kunne sjå for oss for berre eit halvt år sidan, sa Gimming.

Mattryggleiken blir trua som følgje av krigen i Ukraina og det er ein reell fare for lågare norsk produksjon på grunn av kostnadsvekst på utstyr for bøndene, sa han.

Gimming viste til tal frå Budsjettnemnda og sa at inntektene sokk med rundt 60.000 kroner i gjennomsnitt per årsverk mot det som var føresett i fjorårets jordbruksoppgjer.

Før jul kom eit budsjettvedtak i Stortinget om ein plan for å tette inntektsgapet. Det er eit godt utgangspunkt, men ikkje nok, meiner han.

– Bønder i ei akutt økonomisk krise kan ikkje vente på ein plan. Tetting av gapet må byrje no – i dette oppgjeret, sa han.