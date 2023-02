Bombetrussel var falsk

Et Norwegian-fly ble evakuert på Tromsø lufthavn lørdag morgen etter melding om en bombetrussel. Politiet mener meldingen var falsk.

Det er snakk om et bilde med en tekst som omhandler en bombe og som ble delt med andre passasjerer. Politiet er i kontakt med avsender av bildet og har således kontroll på situasjonen, skriver Troms politidistrikt på Twitter.

Politiet etterforsker saken videre.

Operasjonsleder Beate Helberg i Troms politidistrikt opplyser til flere medier at de anser trusselen for å være falsk.

– Bildet hadde et slikt innhold som gjorde at vi skjønte at det sannsynligvis var tatt om bord på flyet, sier hun til VG.

Bildet ble delt via funksjonen airdrop til andre passasjerer i nærheten.

(NTB)